Sapphire представляет Radeon R7 250X GHz Edition

Компания Sapphire представляет видеокарт с заводским разгоном Radeon R7 250X GHz Edition. Новинка представляет собой разогнанную версию видеокарты Sapphire Radeon R7 250X Vapor-X выпущенной еще в феврале 2014 года.

Приставка «GHz Edition» означает, что рабочая частоты процессора видеокарты поднята до уровня в 1 ГГц, для сравнения у Radeon R7 250X Vapor-X она составляет 925 МГц. Так же повышена частота памяти с 4,5 ГГц до 4,8 ГГц (эффективная рабочая частота GDDR5).

Новинка построена на ядре Cape Verde, выпущенном по технологии 28нм. Оно располагает 640 потоковыми процессорами, 40 текстурными блоками и 16 блоками растеризации. Шина памяти у R7 250X - 128 бит. Объём набортной памяти 2Гб. Для питания на карте распаян один разъем 6-pin PCI-e power.