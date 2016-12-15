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Sapphire представляет видеокарту Radeon R9 290X Vapor-X OC

30.04.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания Sapphire предлагает свой вариант одночипового флагмана AMD - видеокарту Radeon R9 290X Vapor-X OC. У новой видеокарты используется переработанная печатная плата, а также фирменное воздушное охлаждение на основе тепловой испарительной камеры – Vapor-X.

На печатной плате Radeon R9 290X Vapor-X OC реализовано 10-фазная подсистема питания (VRM). Используются качественные комплектующие: дроссели Black Diamond и транзисторы Direct-FETЧастоты работы графического процессора повышены до 1080 МГц, а оперативная память обьемом 4 Гб до 5,64ГГц.

Система охлаждения как уже говорилось, состоит из тепловой камеры, соприкасающейся с графическим процессором. От камеры тепло отводится с помощью пяти тепловых трубок, центральная трубка диаметром 10мм, боковые 8 и 6 мм. Для обдува радиатора применены три 90мм вентилятора.  

Кожух системы охлаждения подсвечивается, причем цвет подсветки зависит от температуры видеокарты.  Для подключения мониторов предусмотрены два разъёма DVI, один HDMI и DisplayPort.

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