Sapphire Radeon R9 285 ITX Compact Edition: новые компактные и производительные видеокарты

Компания Sapphire готова представить две новые видеокарты на основе Radeon R9 285 - Sapphire Radeon R9 285 ITX Compact Edition и ее разогнанную OC версию. Видеокарты разработаны для установки в компактные корпуса, например HTPC. Размеры видеокарт составляют: в длину 170мм, в высоту - 110мм. Вместе с системой охлаждения карточки займут два слота расширения.

Sapphire Radeon R9 285 ITX Compact Edition OC отличается от не разогнанной чуть большей рабочей частотой графического процессора - 928 МГц. Рабочая частота обычной Sapphire Radeon R9 285 ITX Compact Edition составит рекомендуемые 918МГц. Объём памяти обеих карт составляет 2Гб стандарта GDDR5, ее эффективная частота 5,5 ГГц.

Для питания видеокарт используется два разъема 6pin PCI-e. За охлаждение новинок отвечает один 100мм вентилятор, обдувающий большой радиатор. С основания радиатора тепло отводится с помощью четырёх 8мм тепловых трубок. Стоит отметить так же наличие двух микросхем BIOS с переключателем, одна UEFI GOP, а вторая Legacy BIOS.

Новинки оснащаются двумя разъемами mini-DP версии 1.2, одним HDMI 1.4a и одним DVI-DL, так же в наличии специальный переходник для подключения по интерфейсу D-Sub (VGA)

Появление в продаже Sapphire Radeon R9 285 ITX Compact Edition запланировано на вторую половину сентября, о цене информации пока нет.