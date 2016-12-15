Scythe Iori новый кулер с топ-ориентацией

Компания Scythe понимает что в мире есть устойчивый тренд на миниатюрные решения, поэтому выпустила новый компактный кулер специально для Mini- и Micro-ATX систем. Scythe Iori поддерживает любые платформы как AMD так и Intel.

Не смотря на компактные размеры 107 x 92 x 136 мм и малый вес радиатора 400 грамм, Scythe Iori способен охладить любой процессор Intel и AMD. Радиатор кулера состоит из трех 6 мм медных тепловых трубок, которые дважды проходят сквозь радиатор.

Для обдува используется специальный кулер типоразмера 100 мм с регулировкой частоты вращения с помощью PWM (ШИМ), пределы вращения находятся в диапазоне 300 - 1800 об/м. При этом расход воздуха может состалять от 12,4 до 74,3 кубических метров.

Заявлен уровень шума на уровне от 4,5 до 26,7 дБ. По креплению комплектный вентилятор совместим с стандартными 92 мм вентиляторами.

Scythe Iori поддерживает большинство представленных на рынке сокетов Intel LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366 и LGA775. Аналогично и с AMD, поддерживаются сокеты AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 и FM2+. Все необходимые крепления, руководство и термопаста поставляются в комплекте в кулером.

Scythe Iori (SCIOR-1000) уже доступен для покупки, рекомендуемая цена 24,50 EUR (без НДС).