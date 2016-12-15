Scythe Tatsumi: недорогой и компактный процессорный кулер

Компания Scythe выводит на европейский рынок новый процессорный кулер Tatsumi (SCTTM-1000B). Компактный кулер, тем не менее, использует продвинутую конфигурацию рёбер охлаждения радиатора MAPS ( Multiple Airflow Pass-Through Structure) , а так же фирменное универсальное крепление кулера HPMS (Hyper Precision Mounting System) почти под все процессорные сокеты.

Радиатор Scythe Tatsumi состоит из двух секций, набранных алюминиевыми пластинами и трех медных тепловых трубок диаметром 6 мм. Основание кулера выполнено из меди и покрыто слоем никеля для защиты от окисления.

Комплектный 92 мм вентилятор Scythe Slip Stream 92 PWM (SY9225SL12M-P) со скоростью вращения крыльчатки от 300 до 2500 оборотов в минуту. Управление оборотами осуществляется с помощью ШИМ (PWM). Заявленный уровень шума от 7,2 до 31,07 дБа, воздушный поток при этом от 11,4 до 94,3 кубических метров в час.

Габариты кулера 102 x 83 x 146 мм при массе 450 гр. Рекомендуемая стоимость Scythe Tatsumi (SCTTM-1000B) для европейского рынка – €23.

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