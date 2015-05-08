Seagate представляет корпоративный жесткий диск емкостью 6 терабайт

Компания Seagate представила линейку накопителей на жестких магнитных дисках для корпоративного применения емкостью до 6 Тб - Enterprise Capacity 3.5 HDD v4. Новинки найдут себе применение в различных облачных сервисах и системах хранения данных.

Новый жесткие диски используют интерфейс передачи данных SAS 12Гб/с. Применены продвинутые режимы энергосбережения Т10 и Т13, защиты от вибрации и алгоритмы коррекции ошибок. Помимо этого все содержимое жесткого диска шифруется

О стоимости жестких дисков из новой линейки пока информации нет.