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Seagate представляет корпоративный жесткий диск емкостью 6 терабайт

08.04.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания Seagate представила линейку накопителей на жестких магнитных дисках для корпоративного применения емкостью до 6 Тб - Enterprise Capacity 3.5 HDD v4. Новинки найдут себе применение в различных облачных сервисах и системах хранения данных.

Новый жесткие диски используют интерфейс передачи данных SAS 12Гб/с. Применены продвинутые режимы энергосбережения Т10 и Т13, защиты от вибрации и  алгоритмы коррекции ошибок. Помимо этого все содержимое жесткого диска шифруется

О стоимости жестких дисков из новой линейки пока информации нет.  

 

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