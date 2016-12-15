Seagate приступает к тестированию жестких дисков емкостью 8 Тб

Компания Seagate приступила к полевым испытаниям своего самого большого накопителя емкостью 8Тб в корпоративной среде. Испытания накопителя в среде наиболее требовательной к размеру и надежности накопителей позволят быстро собрать необходимую информацию для запуска серийного производства.

По мнению экспертов, данный накопитель построен из семи пластин емкостью более 1 Тб с применением технологии SMR – «записи данных с частичным перекрытием дорожек».

Пока на рынке для продажи доступны накопители емкостью только 6 Тб производства двух компаний – Seagate и WD (HGST). Первый накопитель построен на шести 1 Тб пластинах, второй на семи пластинах меньшей емкости с гелием в качестве наполнителя для гермозоны.

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