Seagate ST8000AS0002: экономичный жесткий диск высокой емкости объемом 8Тб

Компания Seagate опубликовала технические характеристики своего самого емкого жесткого диска из линейки Archive HDD, объемом 8Тб – ST8000AS0002. Итоговая емкость жесткого диска ST8000AS0002 получена путем использования шести пластин с плотностью 1,33 Тб и использованием технологии SMR (Shingled Magnetic Recording).

В линейке Seagate Archive HDD у всех жестких дисков фиксированная скорость вращения шпинделя - 5900 об./мин. Итоговая емкость жесткого диска ST8000AS0002 получена путем использования шести пластин с плотностью 1,33 Тб и использованием технологии SMR (Shingled Magnetic Recording). В качестве интерфейса используется SATA 3 6 Гбит/сек. Размер встроенного буфера-кэш – 128Мб. Предполагаемая стоимость Seagate ST8000AS0002 для европейского рынка - €250.

Технология SMR позволяет повысить плотность записи путем сокращения расстояния между дорожками. Дорожки размещаются друг над другом, подобно черепице на крыше, позволяя записать больше данных на том же пространстве. При записи новых данных дорожки частично накладываются друг на друга, или «усекаются». Ввиду того, что считывающий элемент на дисковой головке меньше записывающего, он может считывать данные даже с усеченной дорожки, не нарушая их целостности и достоверности. Более того, при черепичной магнитной записи вполне могут применяться традиционные типы считывающих и записывающих элементов. Благодаря этому производство нового продукта не потребует существенных инвестиций, а значит, нет нужды повышать цену на жесткие диски, поддерживающие новую технологию.