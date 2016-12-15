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Сенсорный контроллер вентиляторами NZXT Sentry 3

03.04.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания NZXT представила новый контроллер управления скоростью вращения крыльчатки вентиляторов (реобас) с сенсорным управлением Sentry 3 (AC-SEN-3-B1).

Корпус реобаса выполнен из пластика и металла, размеры устройства соответствуют одному отсеку 5.25. На передней панели контроллера расположен 5,4 дюймовый экран с сенсором емкостного типа. Для питания контроллера задействуется один разъем Molex.       

Контроллер может одновременно управлять пятью вентиляторами (c 3 и 4 пиновым разъемом), суммарная мощность регулятора 75 Вт или не более 15 Вт на канал. Для мониторинга температуры, реобас оборудован одним температурным датчиком.

Цена на устройство по предзаказу составляет  $34.99.

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