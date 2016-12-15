Сенсорный контроллер вентиляторами NZXT Sentry 3

Компания NZXT представила новый контроллер управления скоростью вращения крыльчатки вентиляторов (реобас) с сенсорным управлением Sentry 3 (AC-SEN-3-B1).

Корпус реобаса выполнен из пластика и металла, размеры устройства соответствуют одному отсеку 5.25. На передней панели контроллера расположен 5,4 дюймовый экран с сенсором емкостного типа. Для питания контроллера задействуется один разъем Molex.

Контроллер может одновременно управлять пятью вентиляторами (c 3 и 4 пиновым разъемом), суммарная мощность регулятора 75 Вт или не более 15 Вт на канал. Для мониторинга температуры, реобас оборудован одним температурным датчиком.

Цена на устройство по предзаказу составляет $34.99.