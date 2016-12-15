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Шаг на встречу оверклокерам: процессоры Intel Broadwell с разблокированным множителем уже во втором квартале 2015 года

11.11.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

На конференции International Test Conference 2014 в Греции, были показаны слайды показывающие что в планах компании Intel произошли изменения, в пользу настольных платформ.

Выход версий процессоров поколения Broadwell с разблокированным множителем состоится раньше ожидаемого – во втором квартале 2015 года, одновременно с выходом других настольных процессоров Skylake-S с заблокированным множителем.

Возможная причина подобных переносов сроков -  усталость публики от Refresh версий и соответственно застой рынка.

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