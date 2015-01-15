Симпатичная материнская плата Gigabyte GA-B85N Phoenix

Компания Gigabyte анонсировала новую материнскую плату формата Mini-ITX с оригинальным названием - Gigabyte GA-B85N Phoenix. Она создана на основе чипсета Intel B85 Express и предназначена для процессоров линейки Intel Haswell и Intel Haswell Refresh (Socket LGA1150).

Оформление Gigabyte B85-Phoenix насчитывает два цвета: черный и оранжевый, что не совсем типично для столь компактных изделий, но типично для OC серии материнских плат Gigabyte. Возможно перед нами продукт способный к полноценному оверклокингу, как известно возможности B85 мало отличаются от возможностей Z87 и единственным ограничивающим фактором является компания Intel с их ограничениями.

Подсистема оперативной памяти Gigabyte GA-B85N Phoenix включает в себя два DIMM-слота с поддержкой двухканального режима работы DDR3-модулей общим объемом 32 Гб. Дисковая же подсистема состоит из трех портов SATA 6 Гбит/с и одного SATA 3 Гбит/с. Позаботились инженеры компании и о возможности установки дискретной видеокарты, снабдив новинку разъемом PCI Express 3.0 x16. А все желающие установить компактный модуль Wi-Fi / Bluetooth смогут воспользоваться разъемом Mini-PCIe 2.0 и специальными посадочными местами под антенны на панели интерфейсов.

Среди других преимуществ Gigabyte GA-B85N Phoenix следует выделить:

- промышленный дизайн Ultra Duarble 4 Plus, предполагающий наличие улучшенной конструкции радиатора чипсета, качественной элементной базы и двух микросхем BIOS;

- присутствие гигабитного сетевого контроллера и HDA-кодека 8-канального звука;

- использование 4+2-фазной подсистемы питания;

- поддержку разнообразной панели внешних интерфейсов, которая включает в себя порты USB 2.0, USB 3.0, DVI, HDMI, PS/2, RJ45, S/PDIF и аудиоразъемы.