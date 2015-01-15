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Скриншоты CPU-Z процессоров Intel Devil Canyon и юбилейного Pentium

29.05.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

В сеть утекли скриншоты программы CPU-Z с характеристиками еще не представленных официально процессоров Intel Devil Canyon и юбилейного Pentium 20th Anniversary.

На скриншотах изображены характеристики реальных процессоров, а не тестовых инженерным образцов, тем не менее еще возможны изменения в конфигурации.

Старший процессор Core i7-4790k получил множитель x44, со стандартной шиной 100 МГц получается частота в турбо режиме - 4,4 ГГц, этот результат стал возможен не только за счет «отборности кристаллов», но также за счет изменения состава теплопроводящего компаунда под защитной теплорассеивающей крышкой. Процессор имеет четыре ядра и способен обрабатывать восемь потоков одновременно.    

Младший представитель Core i5-4690k в турборежиме способен работать на частоте 3,9 ГГц. Помимо этого от i7 он отличается  меньшим размером кэш памяти третьего уровня L3 – 6 Мб  против 8Мб у i7- 4790k, а так же отсутствием технологии Hyper-Threading.

CPU-Z определил Pentium G3258 как Pentium G3420 из-за схожести характеристик

Специальное юбилейное издание Pentium 20th Anniversary Edition также известное под названием Pentium G3258 будет обладать двумя ядрами с разблокированным свободным множителем, кэш памятью L3 размером 3Мб и номинальной частотой работы – 3,2 ГГц.

Для удобства характеристики процессоров сведены в таблицу:

 

 

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