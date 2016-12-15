Слайды и информация с пресс-релиза о AMD Radeon R9 295X2

В сеть утекли слайды AMD с пресс-релиза для IT ресурсов, рассказывающие о новой двухпроцессорной видеокарте Radeon R9 295X2. Официальный анонс был назначен на 8 апреля.

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Видеокарта Radeon R9 295X2 под кодовым именем "Vesuvius" состоит из двух 28нм чипов "Hawaii" , соединённых PCI-e мостом PLX PEX8747. Каждый из чипов содержит 2816 потоковых процессоров, общим числом в 5632 штук.

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Гибридный кулер состоит из двух водоблоков комбинированных с помпами, далее с помощью трубок хладагент поступает в радиатор размерами 120мм на 120 мм с одним вентилятором.

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Для питания процессоров видеокарты применяется 12 фазная система питания, используется транзисторы DirectFET производства International Rectifier. Максимальное энергопотребление карты ограничено в 500Вт, для этого AMD превысила спецификации 8pin PCI-e power разъемов в макисмальные 150Вт. Рекомендуются качественные 800Вт блоки питания с единой шиной +12В.

Длина карты 30,7 см. Для подключения мониторов доступно четыре разъема mini-DisplayPort 1.2 и один dual-link DVI(D).

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AMD ожидает, что the R9 295X2 будет быстрее R9 290X в 3DMark FireStrike (performance) как минимум на 60%.

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