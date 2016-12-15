Смена маркировки: Nvidia вместо видеокарт GeForce GTX 800 выпустит GTX 900

Как стало известно, в компании Nvidia решили пропустить в маркировке серию GeForce GTX 800 и сразу перейти к GeForce GTX 900. Основной причиной подобного шага называют желание «выровнять» маркировку настольных и мобильных видеокарт.

Например, в сегменте ноутбуков видеокарты серии GeForce GTX 800M давно представлены на рынке, а их десктопные аналоги несут маркировку GeForce GTX 700.

Презентация настольных видеокарт GeForce GTX 970 и GeForce GTX 980 запланирована на 19 сентября, анонс GeForce GTX 960 произойдет немного позже, в октябре.