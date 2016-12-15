Спецификации нового чипсета Intel Z170

Мы уже писали, что партнеры Intel начали получать инженерные процессоры на архитектуре Skylake-S для нового процессорного сокета Intel LGA 1151 и чипсета Intel Z170. Первые процессоры Skylake-S будут лишены свободного множителя и будут иметь 14-нм технологический процесс.

Что касается новой серии чипсетов Intel, то они будут иметь поддержку как DDR4, так и DDR3, шину DMI третьей ревизии и 16 линий PCIe. Новый чипсет в общей сложности будет поддерживать 14 портов USB, 10 из которых будут соответствовать стандарту USB 3.0. Не исключена поддержка USB 3.1. Количество портов SATA 3.0 в сравнении с Z97 останется неизменным - их будет шесть. Также присутствует поддержка SATA Express и SATA M.2.

Полагается, что релиз новой платформы состоится в рамках выставки Computex 2015, которая проходит каждое лето.