Список игр, поддерживающих API AMD Mantle расширился - GTA V в нем

Как известно, вместе с выходом видеокарт серии Radeon R9 компания AMD представила собственное API под названием Mantle, который поддерживается видеокартами с архитектурой GCN. Благодаря новому API, по словам AMD, уровень графики и производительности игр может значительно вырасти за счет GPGPU вычислений, что снижает нагрузку на центральный процессор. В целом, Mantle можно рассматривать как альтернативу DirectX, хотя, DirectX 12, как обещают в Microsoft, станет также менее процессоро-зависимым.

Первой игрой, которая стала официально поддерживать новый API от AMD стала BattleField 4. На днях появился расширенный список игр, которые поддерживают или будут поддерживать данный API. Что примечательно, будущий хит для PC, GTA V, также входит в список игр с поддержкой Mantle.

Еще один интересный момент связан с тем, что по некоторым слухам, код, написанный для API Mantle может быть легко портированным на DirectX 12 и обратно. В любом случае, если список игр с API Mantle действительно выглядит так, то можно считать AMD одержала победу над NVIDIA, ведь очевидно, что игры с Mantle будут работать на картах AMD Radeon лучше, чем на NVIDIA GeForce.