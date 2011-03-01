Стали известны цены на процессоры Intel Haswell-E: Core i7 5960X, 5930K и 5820K

Еще до официального анонса, назначенного на 29 августа, в сеть утекли слайды с презентации новой платформы X99 (2011-3) и процессоров Intel Haswell-E компанией Intel. Для сокета 2011-3 будет представлено три процессора: Core i7 5960X, 5930K и 5820K.

Флагман линейки Core i7 5960Х имеет на борту восемь процессорных ядер, а с учетом технологии HyperThreading способен обрабатывать 16 потоков одновременно. Рабочая частота 5960Х составляет 3,0 ГГЦ и 3,5 ГГц в режиме Turbo. Его рекомендуемая стоимость равна $999.

Остальные процессоры линейки имеют шестиядерный дизайн и способны обрабатывать 12 потоков. Рабочие частоты среднего Core i7 5930K составляют 3,5 ГГц (3,7), а его стоимость - $583. Младший Core i7 5820K помимо более низкой частоты 3,3 ГГц (3,5) так же немного урезан в плане коммутации, его контроллер ограничен 28 (x16 + x8 + x4) линиями PCI-e v3.0, против 40 (x16 + x16 + x8) у старших собратьев.

Смена процессорной архитектуры приносит ряд значительных улучшений: большее количество процессорных ядер, больший объем кэша, поддержку оперативной памяти стандарта DDR4, а также возможность поднятия частоты BCLK.

В целом компания Intel считает, что новые процессоры ( Core i7 5960X против Core i7 4960X) примерно на 15% быстрее в играх, на 32% быстрее при обработке 3D графики и на 20% быстрее при работе с видео высокого (4K) разрешения.

В розницу процессоры Intel Haswell-E будут поставлять в двух видах упаковки: BOX и BOX w/o cooler. Первый вариант поставки предполагает наличие процессорного кулера, причем для старшей модели это система жидкостного охлаждения. Второй вариант это небольшая коробка с процессором в упаковке.