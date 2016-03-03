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Стартовали продажи 4к монитора Samsung U28D590D

01.04.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания Samsung официально представила 4k монитор – Samsung U28D590D. Диагональ экрана монитора составляет 28 дюймов, разрешение - 3840x2160, основан монитор на TN матрице с низким временем отклика - 1мс (g2g).

Заявленная яркость экрана 300 кд/ м2, частота обновления экрана при подключении по DisplayPort 1.2 равна 60Гц и 30Гц по HDMI 1.4. Матрица монитора способна выводить более миллиарда цветов что не типично для «игровых» Tn. Заявленная контрастность составляет 1000 к 1, углы обзора по горизонтали равны 170°, а по вертикали - 160°.

Новинка поддерживает режимы PIP 2.0 (Picture-in-picture) и  PBP (Picture by picture). Для подключения к источникам в мониторе реализованы 2 порта HDMI 1.4 и один разьем DP.

На монитор U28D590D, компания Samsung установила рекомендуемый ценник в 699.99$, в продаже новинка должна появится в первых числах апреля.

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