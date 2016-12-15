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Стартовали продажи процессоров Intel Core i7-5960X, i7-5930K и i7-5820K

02.09.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

В конце августа компания Intel разрешила продажи новых процессоров  Intel Core i7-5960X, i7-5930K и i7-5820K, построенных на архитектуре Haswell–E. Флагманский процессор Intel Core i7-5960X, в отличие от предшественника  Core i7-4960X, обладает восьмиядерным дизайном, кроме того увеличен и кэш третьего уровня.

Два оставшихся процессора i7-5930K и i7-5820K имеют по шесть вычислительных ядер. Из нововведений стоит отметить поддержку встроенным контроллером памяти нового стандарта оперативной памяти – DDR4.

 Стоимость Intel Core i7-5960X установлена в размере -$999, i7-5930K - $583  и i7-5820K - $389. 

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