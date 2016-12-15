Swiftech H220-X: новая недорогая система водяного охлаждения для процессора

Компания Swiftech, специализирующиеся на компонентах для систем водяного охлаждения (СВО), в очередной раз подготовила продукт, отражающий ее новое виденье на готовые СВО - Swiftech H220-X.

В это раз в целях защиты от патентных троллей из Asetek не используется совмещенная с водоблоком помпа, теперь дизайн более типичный для взрослых СВО, помпа с помощью специальной конструкции соединена с большим медным радиатором под два 120 мм вентилятора. В качестве водоблока используется зарекомендовавший себя Apogee XL с LED-подсветкой.

Для соединения шлангов используются стандартные фитинги на резьбу G1/4. Управление оборотами крыльчатки помпы осуществляется с помощью ШИМ (PWM) в пределах от 1200 до 3000 оборотов в минуту. Заявленное время наработки на отказ 60 000 часов, используются высококачественные подшипники с тефлоновым покрытием и керамический вал для крыльчатки.

Комплект СВО Swiftech H220-X так же состоит из двух фирменных 120мм вентиляторов с управлением по ШИМ (PWM) в пределах от 800 до 1800 оборотов в минуту.

Внутренние тесты Swiftech показываю впечатляющую производительность в сравнении с "заводскими" СВО Asetek и топовыми воздушными кулерами. Использование большого медного радиатора, нормального водоблока и помпы не позволяет сомневаться в полученных результатах.

Стоимость СВО Swiftech H220-X в США составляет $139,95.