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Swiftech предлагает fullcover водоблоки Komodo-NV LE

30.04.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Производитель комплектующих для систем водяного охлаждения компания Swiftech предлагает fullcover водоблоки Komodo-NV LE (Luxury Edition). Новые водоблоки предназначаются для видеокарт Nvidia GeForce GTX Titan, Titan Black, GTX 780, и GTX 780 Ti основанных на референсных печатных платах. Особенностью водоблоков является возможность подсветки охлаждающей жидкости.   

Подготовлено три варианта водоблока с различной окраской логотипа компании: красная, зеленая, синяя и без окраски.

Стоимость комплекта из водоблока и backplate – $179.99. Ожидается выход подобных решений для AMD R290(X).

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