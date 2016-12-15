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Тестирование Nvidia GeForce GTX Titan Z в высоких разрешениях

20.05.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Корейский ресурс IYD поделился результатами тестов видеокарты Nvidia GeForce GTX Titan Z в высоких разрешениях (5760х1080, 4069х2160, 7680х1600).

В соперники GeForce GTX Titan Z были определены современные одиночные видеокарты и их SLI/CF тандемы. Главный конкурент Radeon R9 295X2 эмулировался спаркой Radeon R9 290X.

Для получения искомых разрешений использовались различные конфигурации из мониторов Crossover BlackTune 30X-P IP LED (2560x1600 WQHD):

Итоговый результат – SLI из GeForce GTX 780 Ti, GeForce GTX Titan Black и CF из Radeon R9 290X и Radeon R9 290 смотрятся намного интереснее, чем GeForce GTX Titan Z и это без учета стоимости видеокарт. 

5760х1080

(+)

 

4069х2160

(+)

 

7680х1600

(+)

Причем с ростом разрешения ситуация для GeForce GTX Titan Z только ухудшается. Причиной проблем названы низкие частоты чипов и высокий уровень тепловыделения.    

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