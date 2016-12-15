Thecus представляет 4-дисковый NAS N4310

Thecus представляет новейшее устройство NAS N4310 для малых/домашних офисов и организаций СМБ. Процессор AMCC 1 ГГц SoC и 1 ГБ памяти DDR3, установленные в этом устройстве NAS на 4 посадочных места, обеспечивают выдающуюся производительность и быстрое управление данными по невероятной цене.

С учетом растущих требований к устройствам NAS для бизнеса, N4310 использует гибридный режим хранения для эффективного управления ресурсами. Гибридный режим поддерживает 5 уровней RAID (0,1,5,6 и JBOD) для общих данных и блочное хранение для конфиденциальных данных.

N4310 поддерживает шифрование AES для защиты важных данных и встроенный FTP-сервер для оптимального обмена данными, что делает его универсальным устройством для широкого круга пользователей. Устройство также оснащено аппаратным движком по снижению нагрузки на CPU, что обеспечивает высокую производительность для RAID (чтение 100 MБ/с, запись 75 МБ/с). Для дальнейшего повышения уровня безопасности предлагаются блокируемые отсеки для дисков (опция) и избыточная система питания (питание через два разъема).

N4310 – это недорогое высокопроизводительное устройство для широкого круга пользователей, от меломанов с большой коллекцией музыки до руководителей малых предприятий, желающих надежно хранить свои финансовые данные.

Рекомендованная цена для N4310 оставляет $349.