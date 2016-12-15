Thermalright анонсирует новый процессорный кулер True Spirit 140 BW Rev A

Специалисты по воздушному охлаждению из Thermalright запускают в производство кулер True Spirit 140 BW Rev A, последняя версия популярных башенных кулеров с 140 мм вентилятором.

В новой ревизии высота, за счет уменьшения толщины основания, уменьшена на 5 мм, при этом количество ребер осталось прежним. Габариты получившегося кулера: 165 мм высота, 155 мм ширина, 55 мм толщина, вес – 770грамм.

Как и раньше за отведение тепла от основания отвечают шесть 6мм тепловых трубок с нанизанными на них алюминиевыми ребрами. Обдувается радиатор одним вентилятором Thermalright TY-142 с двойным шарикоподшипником. Скорость вращения крыльчатки регулируется методом ШИМ в пределах от 800 до 1300 оборотов в секунду при уровне шума от 17 до 21 дБ.

Кулер Thermalright True Spirit 140 BW Rev A совместим по креплению со всеми актуальными платформами, включая: LGA2011v3, LGA1150, AM3+ и FM2+. Рекомендуемая цена - US $55.