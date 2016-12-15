Thermalright выпускает процессорный кулер HR-02 Macho Zero

Компания Thermalright подготовила обновленную версию своего чрезвычайно эффективного процессорного кулера HR-02 Macho Zero. К счастью изменения были более глубокими, чем банальная смена окраски на «Black Nickel Design», значительно улучшена эффективность охлаждения с упором на тишину.

Улучшению так же подверглось основание кулера, так как новые процессоры Intel Ivy Bridgy-E имеют большее, чем раньше количество ядер. Размер основания нового HR-02 Macho Zero увеличен до 53*40 мм. Вес кулера без вентиляторов достигает 1,8 кг.

Кулер поставляется без вентилятора, выбор «вертушки» остается на совести покупателя. На радиаторе предусмотрены посадочные места для 120мм или 140мм вентиляторов на выбор.

Комплект поставки кулера включает в себя универсальное крепление к материнской плате для всех актуальных платформ AMD и Intel, удобнейшую крестовую отвертку с намагниченным наконечником, набор крепления для вентиляторов, х/б тряпочку для придания блеска металлу кулера и целых два грамма термопасты Chill Factor 3 в пластиковом пакетике.

Пока кулер Thermalright Macho Zero доступен доля покупки только в одном интернет-магазине Европы - Mindfactory.de в двух эксклюзивных версиях с 120 мм или же 140мм. В остальных магазинах появление Thermalright Macho Zero запланировано на середину декабря.