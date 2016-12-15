Thermaltake Core V1: компактный корпус для энтузиастов

Компания Thermaltake представила новый компактный корпус Core V1. Его отличают скромные габариты 276х260х316 мм и качественные материалы – сталь марки SPCC.

Корпус Thermaltake Core V1 предназначен для эксплуатации с материнскими платами форм-фактора Mini-ITX, но при этом возможно использование крупных видеокарт размерами до 250мм.

Корпус снабжен большим количеством вентиляционных отверстий, с завода поставляется с одним 200мм тихоходным вентилятором с частотой вращения крыльчатки 800 об/сек и с заявленным уровнем шума 13дБ. Все места установки вентиляторов защищены противопылевыми фильтрами.

Максимальная высота процессорного кулера допустимого к установке – 140 мм. На передней панели нашлось место для двух портов USB 3.0 . выхода для наушников и микрофонного входа. Для накопителей предусмотрено четыре посадочных места: два для 2,5 дюймовых и два для 3,5 дюйма, к сожалению, в не съёмных корзинах.

О сроках появления Thermaltake Core V1 в продаже, а так же его стоимости пока информации нет.