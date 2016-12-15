Thermaltake Frio Silent: новая линейка процессорных кулеров

Компания Thermaltake сообщила о запуске в производство новой линейки кулеров для охлаждения процессоров под названием Thermaltake Frio Silent. Пока в линейке всего три модели: Frio Silent 12, Frio Silent 14 и Frio Extreme Silent 14 Dual.

Топовый кулер новой линейки Frio Extreme Silent 14 Dual оснащен двухсекционным радиатором с шестью никелированными тепловыми трубками, диаметр каждой 6 мм. В комплекте с кулером поставляются два вентилятора с частотой вращения крыльчатки от 500 до 1200 оборотов в минуту.

Для еще большего снижения скорости вращения предлагается воспользоваться комплектным переходником с резистором, в этом случае крыльчатку будет вращаться со скоростью от 300 до 700 оборотов в минуту.

Модели Frio Silent 12 и Frio Silent 14 выполнены в ином виде, основой кулеров служит один радиатор с толщиной 40 мм, с использованием 3 тепловых трубок. Отличием между кулерами является оснащение вентиляторами, один с 120мм, а второй с 140 мм.

О сроках выхода новинок на рынок информации пока нет, как и об их розничной стоимости.