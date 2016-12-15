Thermaltake Water 3.0 Ultimate: мощная СВО с 360мм радиатором

Компания Thermaltake в кооперации с Asetek представили новую систему водяного охлаждения - Thermaltake Water 3.0 Ultimate (CL-W007-PL12BL-A).

Особенностью Thermaltake Water 3.0 Ultimate стало использование мощной помпы совмещенной с водоблоком (2900 об/мин) и большого алюминиевого радиатора с габаритами 393х120х25 мм. Длина шлангов соединяющих радиатор с помпой равна 236 мм. На радиатор установлены три 120 мм вентилятора со скоростью вращения крыльчатки от 1000 до 2000 об/ мин.

Заявлено, что СВО Thermaltake Water 3.0 Ultimate способна справится с процессорами уровень тепловыделения, которых не более 208 Вт.

Масса Thermaltake Water 3.0 Ultimate в – 1,32 кг. Заявлена совместимость со всеми современными сокетами: LGA 2011/1366/1150/1155/1156/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+.