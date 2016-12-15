Тихий анонс энергоэффективного Intel Core i5-4460T

Незаметно состоялся анонс нового процессора компании Intel - Intel Core i5-4460T. Примечателен этот процессор в первую очередь своей энергоэффективностью, TDP не более 35 Вт при наличии четырех полноценных ядер архитектуры Haswell.

Частота работы процессора составляет 1,9 ГГц , в режиме турбобуст множитель повышается до х27 что дает частоту 2,7 ГГц. Процессор оснащен 6 Мб кеша третьего уровня, встроенным видеоядром Intel HD 4600, работающим на частоте 350-1100МГц, встроенным контроллером PCI Express 3.0.

Цена Intel Core i5-4460T определена суммой $182.