Тонкий игровой ноутбук Razer Blade с дисплеем на матрице IGZO

Компания Razer обновила конфигурацию ноутбука Razer Blade, который позиционируется в качестве тонкого игрового ноутбука. Теперь он обзавелся еще и 14-дюймовым дисплеем на основе панели IGZO QHD+ с разрешением 3200 х 1800 и поддержкой 10-точечной сенсорной технологии Multi-touch. Это существенно улучшило качество изображения, цветопередачу и углы обзора.

В обновленной модели Razer Blade используется новая мобильный видеокарта NVIDIA GeForce GTX 870M с 3ГБ GDDR5-памяти. В качестве процессора используется 4-ядерный Intel Core i7-4702HQ (4 x 2,2-3,2 ГГц). В ноутбук установлено 8 ГБ оперативной памяти DDR3L-1600 МГц. Дисковая подсистема состоит из 128ГБ SSD-накопителя формата M.2. Также доступны версии с 256ГБ или 512ГБ SSD.

Для бепроводной сети используется модуль Intel Wireless-AC 7260HMW, он поддерживает стандарты 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.0. Акустическая система встроенная в ноутбук реализована с поддержкой технологии Dolby Home Theatre v4. Корпус ноутбука изготовлен из алюминия. Клавиатура ноутбука оснащена подсветкой и функцией anti-ghosting (отработка до 10ти одновременных нажатий).

Продажи Razer Blade стартуют с начала апреля 2014 года по ориентировочной цене от $2199.