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Трио новых материнских плат от Gigabyte для Intel Haswell Refresh

24.04.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Меньше трех недель осталось ждать до официального выхода девятой серии чипсетов компании Intel, а материнскими платами Gigabyte уже можно любоваться. Представлены фотографии материнских плат Z97X-UD5H BK (Black Edition), Z97X-UD7 TH и Z97X-SOC Force. Каждая плата поддерживает обновлённые процессоры Intel Haswell Refresh для сокета LGA1150.

 

Дизайн новых плат создан в стиле Ultra Durable, поддерживаются мультичиповые конфигурации SLI и CrossFire.

На платах  Z97X-UD5H BK и Z97X-UD7 TH доступно три полноценных разъёма PCI-Express x16, а на Z97X-SOC Force четыре. В качестве сетевого чипа на Z97X-UD7 TH и Z97X-SOC Force используется контроллер Killer E2200 NIC. Так же заявлена поддержка нового интерфейса SATA Express.

 


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