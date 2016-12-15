Трио новых материнских плат от Gigabyte для Intel Haswell Refresh

Меньше трех недель осталось ждать до официального выхода девятой серии чипсетов компании Intel, а материнскими платами Gigabyte уже можно любоваться. Представлены фотографии материнских плат Z97X-UD5H BK (Black Edition), Z97X-UD7 TH и Z97X-SOC Force. Каждая плата поддерживает обновлённые процессоры Intel Haswell Refresh для сокета LGA1150.

Дизайн новых плат создан в стиле Ultra Durable, поддерживаются мультичиповые конфигурации SLI и CrossFire.

На платах Z97X-UD5H BK и Z97X-UD7 TH доступно три полноценных разъёма PCI-Express x16, а на Z97X-SOC Force четыре. В качестве сетевого чипа на Z97X-UD7 TH и Z97X-SOC Force используется контроллер Killer E2200 NIC. Так же заявлена поддержка нового интерфейса SATA Express.



