Трио новых плат от ECS для процессоров AMD Kaveri

Сегодня компания производитель ECS (Elitegroup Computer Systems) представила три новые материнские платы для платформы AMD FM2+: A78F2P-M2, A58F2P-M4 и A55F2P-M2.

Новые материнские платы предназначены для работы с процессорами поколения AMD Kaveri, основанных на ядрах Steamroller. Различием между тремя моделями является используемый чипсет, AMD A78 у старшей модели A78F2P-M2, A58 у средней A58F2P-M4 и A55 у младшего решения A55F2P-M2. Соответственно наличием четырех портов USB 3.0 может похвастаться только A78F2P-M2, а остальные две довольствуются десятью USB 2.0. Так же есть разница в оснащении портами видеовыходов, только A78F2P-M2 оснащена четырьмя интерфейсами HDMI, Display Port, DVI и VGA. Плата A58F2P-M4 довольствуется комбинацией из двух разъемов HDMI и VGA, а третья A55F2P-M2 только один VGA.



Все новые платы сертифицированы по внутреннему стандарту ECS Durathon который включает в себя:

- «Triple Density PCB» усиленный текстолит, для механической стойкости платы;

- «Extreme Temperature Resistance» расширенный температурный диапазон работоспособности;

- «1.5K Point Marathon Testing» качественное и продолжительное испытание на стенде

- «Superior Solid Capacitor» - использование твердотельных конденсаторов.

Все платы ECS для платформы AMD FM2+ поддерживают RAID 0, 1,10, шину PCI-Express Gen.3 x16. О сроке выхода новых продуктов на рынок информации нет.