Цены на некоторые модели AMD Radeon R9 290X опустились до 300 долларов

Стоимость флагманских видеокарт AMD Radeon R9 290X продолжают спускаться вниз. В те дни, когда NVIDIA анонсировала видеокарты GeForce GTX 980 и GTX 970 многие из партнеров AMD опустили цены на видеокарты R9 290X до 400 долларов США - трёхзначное снижение розничной стоимости — это достаточно весомый шаг. Однако, на том же Amazon сегодня появилась пара моделей R9 290X по цене всего в 300 долларов.

Новые видеокарты NVIDIA GeForce GTX 900-ой серии обходят видеокарты AMD годовалой давности серии R9 как по производительности. так и по энергоэффективности. Но совершенно справедливо стоит отметить тот факт, что AMD Radeon R9 290X до сих пор является очень производительным решением, а такое снижение цен на видеокарты такого уровня сделают геймеров только счастливее. Кроме того, видеокарты AMD поддерживают программно-аппаратный комплекс API Mantle, который значительно повышает производительность в играх, если, конечно же, игра поддерживает этот API. Кроме того, видеокарты AMD в настоящий момент комплектуются с играми: Alien: Isolation, Sniper Elite 3, Saints Row IV, Star Citizen и т.п. Для видеокарты ценой в 300 долларов такой подарочный набор игр выглядит весьма неплохо.