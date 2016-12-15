Твердотельные накопители ADATA новой линейки Premier Pro используют контроллеры Marvell

Производитель оперативной памяти и NAND Flash компания ADATA представляет новый SSD накопитель SP920 из новой линейки Premier Pro.

Накопитель Adata SP920 выполнен в форм-факторе 2,5 дюйма с толщиной корпуса 7 мм, в накопителе используется контроллер компании Marvell, для подключения используется стандартный SATA разъем. Особенностью контролеров Marvell является их высокая скорость работы с несжатыми данными, как например мультимедиа файлы, а так же высокая скорость работы. Заявленные скорости чтения, записи - 560 Мб/с и 500 Мб/с даже при наличии всего 10% свободного места. Производительность с блоками размером 4k чтение - 98,000 IOPS, а на запись - 88,000 IOPS.

Объем накопителей в новой линейке от 128 Гб до 512 Гб. В комплекте с накопителями будет поставляться переходник для установки в 3,5 дюймовые салазки и набор фирменного софта SSD ToolBox.