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Твердотельные накопители ADATA новой линейки Premier Pro используют контроллеры Marvell

02.04.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Производитель оперативной памяти и NAND Flash компания ADATA представляет новый SSD накопитель SP920 из новой линейки Premier Pro

Накопитель Adata SP920 выполнен в форм-факторе 2,5 дюйма с толщиной корпуса 7 мм, в накопителе используется контроллер компании Marvell, для подключения используется стандартный SATA разъем. Особенностью контролеров Marvell является их высокая скорость работы с несжатыми данными, как например мультимедиа файлы, а так же высокая скорость работы. Заявленные скорости чтения, записи -  560 Мб/с и 500 Мб/с даже при наличии всего 10% свободного места. Производительность с блоками размером 4k чтение - 98,000 IOPS, а на запись - 88,000 IOPS.

Объем накопителей в новой линейке от 128 Гб до 512 Гб.  В комплекте с накопителями будет поставляться переходник для установки в 3,5 дюймовые салазки и набор фирменного софта SSD ToolBox

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