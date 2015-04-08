В графический движок CRYENGINE добавят поддержку AMD API Mantle

На этой неделе стало известно о подписании партнерского соглашения между компанией AMD и Crytek. Соглашение и техническом сотрудничестве позволит добавить поддержку API Mantle в графический движок CRYENGINE. API Mantle позволяет уменьшить влияние недостаточно мощного процессора на рендеринг сцен видеокартой.

По словам Ричи Корпуса представителя Crytek: "Вместе, AMD и Crytek покажут путь для графической индустрии как лучше использовать подход "ближе к металлу" благодаря новому API".

Интеграция нового API позволит снизить планку аппаратных требований проектов созданных на движке CRYENGINE.