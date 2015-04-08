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В графический движок CRYENGINE добавят поддержку AMD API Mantle

20.03.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

На этой неделе стало известно о подписании партнерского соглашения между компанией AMD и Crytek. Соглашение и техническом сотрудничестве позволит добавить поддержку API Mantle в графический движок CRYENGINEAPI Mantle позволяет уменьшить влияние недостаточно мощного процессора на рендеринг сцен видеокартой. 

По словам Ричи Корпуса представителя Crytek: "Вместе, AMD и Crytek покажут путь для графической индустрии как лучше использовать подход "ближе к металлу" благодаря новому API".

Интеграция нового API позволит снизить планку аппаратных требований проектов созданных на движке CRYENGINE

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