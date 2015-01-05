В сеть утекли возможные спецификации графического процессора GM200

Ресурс TechPowerUp, который также известен своей утилитой GPU-Z, сообщает, что кто-то добавил в базу GPU-Z валидацию с нового профессионального графического ускорителя NVIDIA, обозначенного как NVIDIA Quadro M6000. Значение Device ID этой видеокарты равно 10DE-17F0, видеокарта была запущена на текущей версии драйвера (347.09). Судя по всему, видеокарта использует полноценный графический процессор GM200/GM210 с архитектурой Maxwell.

Спецификации выглядят вполне реалистично: эта видеокарта имеет 3072 ядра CUDA, что на 50 процентов больше, чем у GM204 (GeForce GTX 980). Количество блоков ROPs равно 96, интерфейс памяти 384-битный. Так как видеокарта относится является профессиональной, она имеет 12 ГБ видеопамяти. Частота памяти равна 6.6 ГГц DDR5, а общая пропускная способность интерфейса памяти составляет 317 ГБ/с. На деле пропускная способность может оказаться еще выше, так как NVIDIA использует новые алгоритмы сжатия текстур. Частота графического процессора составляет 988 МГц. Вполне возможно, что перед нами характеристики полноценного GPU Maxwell, а значит, очень скоро можно ожидать преемника GeForce TITAN. Так или иначе, скоро будет проходит выстака CES 2015 и не исключено, что NVIDIA кое-что покажет уже 8 января.