В сети появилась первая информация о графическом процессоре NVIDIA GM200

Всего несколько дней назад компания NVIDIA представила новые видеокарты класса high end, но в сети уже начали появляться слухи о новом флагмане на базе полноценного графического процессора Maxwell - GM200. В настоящий момент даже нет предположений о том, как будут называться видеокарты на базе этого GPU, но совершенно очевидна их роль - они должны будут заменить GeForce GTX 780 Ti и GeForce TITAN в своем ценовом сегменте.

Согласно слухам, новые видеокарты получат 2560 или 2816 ядер CUDA, 384-битный интерфейс памяти и существенный прирост в производительности относительно Titan Black. Судя по всему, графический процессор GM200 и видеокарты на его базе уже практически готовы к запуску и ожидать нового флагмана можно уже в ближайшие несколько месяцев. Кроме того, в текущем поколении видеокарт NVIDIA не планирует переходить с 20-нм литографии, оставив новый техпроцесс для конкуренции с будущими видеокартами AMD.