В Северной Америке процессоры Intel Haswell-E доступны к предзаказу

Один из онлайн-магазинов расположенных в США начал осуществлять предзаказ на процессоры Intel, относящиеся к семейству Haswell-E. Предлагается для предзаказа три процессора: топовый восьмиядерный Core i7-5960X по цене $1108 и два шестиядерных Core i7-5930K ($632) и Core i7-5820K ($426).
Напомним, что выход нового поколения процессоров Haswell-E для сокета LGA2011-3 намечен на начало осени 2014 года. Подробности по ссылкам ниже :
- Характеристики процессоров Intel Haswell-E socket 2011-3
- Новые материнские платы ASRock X99 Extreme4 и ASRock X99 Extreme6
- Computex 2014: EVGA показывает прототип материнской платы на Intel X99