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В Северной Америке процессоры Intel Haswell-E доступны к предзаказу

17.07.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Один из онлайн-магазинов расположенных в США начал осуществлять предзаказ на процессоры Intel, относящиеся к семейству Haswell-E. Предлагается для предзаказа три процессора: топовый восьмиядерный Core i7-5960X по цене $1108 и два шестиядерных Core i7-5930K ($632) и Core i7-5820K ($426).

Напомним, что выход нового поколения процессоров Haswell-E для сокета LGA2011-3 намечен на начало осени 2014 года. Подробности по ссылкам ниже :

Характеристики процессоров Intel Haswell-E socket 2011-3

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