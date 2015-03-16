Видеокарта AMD Radeon R9 285 представлена официально

Компания AMD в рамках презентации, посвященной 30-летию компании, представила новый графический ускоритель - AMD Radeon R9 285. Новая видеокарта основана на 28-нм графическом процессоре Tonga Pro, несет на своем борту 2 или 4 ГБ видеопамяти GDDR5 (в зависимости от конфигурации) и имеет 256-битный интерфейс доступа к ней.

Полные спецификации Radeon R9 285 указаны на слайде ниже:

Частота графического процессора Radeon R9 285 достигает 918 МГц. Tonga Pro имеет 1792 потоковых процессора, 32 блока ROPs, 112 текстурных блоков. Частота памяти DDR5 равна 1375 МГц (5500 МГц QDR). Уровень TDP видеокарты остается в пределах 190 Вт, а сама R9 285 позиционируется компанией AMD как прямой конкурент видеокарты NVIDIA GeForce GTX 760, так как рекомендованная стоимость новинки составляет всего $250.