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Видеокарта Radeon R7 250X iCooler версия от компании HIS

17.03.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

 Компания HIS выпустила свой вариант видеокарты на основе чипа Cape Verde (CGN 1.0) - Radeon R7 250X iCooler (H250XF1G).

Видеокарта получила систему охлаждения на основе алюминиевого радиатора и вентилятора типоразмера 90 мм. Чип Cape Verde на базе архитектуры GCN 1.0 использовался еще в видеокартах серии Radeon HD 7700. 640 шейдерных блоков ядра Cape Verde XT функционируют на частоте до 1000 МГц, память  на номинальных 4500 МГц. Графический процессор и микросхемы GDDR5, суммарный объем которых равен 1 ГБ, связаны 128-битной шиной памяти.

Видеокарта оборудована 6-контактным разъемом дополнительного питания PCI-E, видеовыходами DVI-D, HDMI и D-Sub. Цены на HIS H250XF1G начинаются с $120.

 

 

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