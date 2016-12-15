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Водоблоки EKWB для материнских плат GIGABYTE X99

13.11.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания EKWB из города Любляны, Словения подготовила новые водоблоки для материнских плат компании GIGABYTE на основе чипсета Intel X99 для процессоров четвертого поколения Intel Core i7 LGA-2011-3.

Комплект EK-FB KIT GA X99 состоит из двух отдельных водоблоков, один для охлаждения подсистемы питания, второй для чипсета.

Материалом водоблоков стала никелированная электротехническая медь, а вот с материалом «топа» водоблока есть варианты, на выбор ацеталь и прозрачный акрил.  

 

Заявлено, что комплект EK-FB KIT GA X99 разработан с учетом использования слабых водяных помп СВО. 

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