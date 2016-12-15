Водоблоки EKWB для материнских плат GIGABYTE X99

Компания EKWB из города Любляны, Словения подготовила новые водоблоки для материнских плат компании GIGABYTE на основе чипсета Intel X99 для процессоров четвертого поколения Intel Core i7 LGA-2011-3.

Комплект EK-FB KIT GA X99 состоит из двух отдельных водоблоков, один для охлаждения подсистемы питания, второй для чипсета.

Материалом водоблоков стала никелированная электротехническая медь, а вот с материалом «топа» водоблока есть варианты, на выбор ацеталь и прозрачный акрил.

Заявлено, что комплект EK-FB KIT GA X99 разработан с учетом использования слабых водяных помп СВО.