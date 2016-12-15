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Возможные характеристики AMD Radeon R9 285X

29.09.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Стали известны возможные характеристики графического процессора AMD Tonga XT, который будет лежать в основе видеокарты Radeon R9 285X. Новый процессор Tonga XT имеет 2048 потоковых процессоров поколения CGN 1.2, 32 блока растеризации ROP и 384-битную шину памяти. Подтверждением этого  стал слайд с изображенной структурой процессора.

Предполагается, что конкурентом для  Radeon R9 285X станет GeForce GTX 960, что наводит на мысль о появлении еще одной видеокарты, способной составить конкуренцию новым видеокартам Nvidia.

На данный момент, о дате официального представления Radeon R9 285X или сроках появления в продаже, информации нет.  

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