Выход двухпроцессорной видеокарты GeForce GTX Titan Z перенесен на неопределенный срок

Похоже, в компании Nvidia решили повременить с выпуском своего двухпроцессорного флагмана GeForce GTX Titan Z, возможная причина – удачное соотношение производительности к стоимости у конкурента в лице AMD Radeon R9 295X2.

Напомним что разница в цене между двумя флагмана почти 2 раза, притом, что Radeon идет в комплекте с СВО.

У Nvidia есть несколько вариантов выхода из этой нехорошей ситуации: снижение стоимости до адекватного уровня либо увеличение производительности для оправдания стоимости. Нам остается только ждать.

О текущих характеристиках двухпроцессорного флагмана GeForce GTX Titan Z можно узнать из наших прошлых новостей.