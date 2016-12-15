Выход двухпроцессорной видеокарты NVIDIA GeForce TITAN Z назначен на 28 мая

Генеральный директор (CEO) компании NVIDIA Дженсен Хуанг (Jen-Hsun Huang) в интервью сайту CNET рассказал об интересной информации о двухпроцессорной видеокарте NVIDIA GeForce TITAN Z.

По его словам, появление GeForce TITAN Z ожидается согласно запланированному графику. По мнению аналитиков это указывает на скорый дебют видеокарты в ближайшие дни.

Также Дженсен Хуанг рассказал о стоимости видеокарты и откуда взята цифра $3000. По его мнению, NVIDIA GeForce TITAN Z рассчитана на тех пользователей, для которых сумма в $3000 не является проблемой, потому что за это они получают максимальную производительность. Аргументами в пользу ценника, стали перспективы использования видеокарты в сфере параллельных и визуальных вычислений, а также работа с 4K-мониторами. А в сравнения с ценами на 4K-мониторы , стоимость видеокарты вполне приемлема.

Смотрите также :