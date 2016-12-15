Выход новых графических процессоров AMD и NVIDIA под угрозой срыва

По данным зарубежных IT-журналистов, выход новых графических решений от компаний AMD и NVIDIA задерживается, причиной тому стала загруженность контрактных производителей микросхем.

Как известно компания AMD планирует выпустить новую линейку видеокарт основанных на 20нм тех. процессе, но в планы вмешивается общая загруженность производственных линий TSMC. Решением этой проблемы стало заключение контракта с «братской» GlobalFoundries, но пока сведений о готовых рабочих образцах, как результата подобного сотрудничества, не поступало.

В случае же компании NVIDIA новости еще грустнее, ставка компании на 16нм производство, возможно и обоснована теми возможностями что открываются, но текущие производственные линии все той же TSMC все еще не готовы к крупномасштабному производству.

Подобные задержки означают только одно - выход новых видеокарт для AMD переносится с января-февраля 2015 года на более поздние сроки. По NVIDIA к сожалению, вообще ничего конкретного сказать нельзя.