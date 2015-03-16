Выход новых видеокарт Nvidia на архитектуре Maxwell откладывается на 2015 год

После зимнего анонса первых представителей архитектуры Nvidia Maxwell - GeForce GTX 750 и GeForce GTX 750 Ti, мир высоких технологий стал ждать появления топовых видеокарт, построенных на ней, ближе ко второй половине текущего года. К сожалению, мы вынуждены сообщить, что выход новых видеокарт задерживается до 2015 года. Главной причиной Nvidia называет решение применить новый техпроцесс 20 нм вместо 28 нм.

Есть мнение что и новая дата не отражает реальности, потому что компания изготовитель чипов TSMC сообщает о трудностях в освоении 20 нм тех. процесса при изготовлении сверхсложных микрочипов. Нам остается только ждать.