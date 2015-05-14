Wargaming и Thermaltake представляют компьютерный корпус UrbanS71 World of Tanks Edition. Это первый совместный проект двух компаний. Внешний вид корпуса создавался в соответствии со стилистикой World of Tanks: изображение, логотипы и подсветка на передней панели соответствуют тематике игры и узнаваемы для поклонников World of Tanks.

Особенности Urban S71 World of Tanks Edition:

Защитные колпачки для USB-портов и подсветка красного цвета на лицевой панели — только в версии World of Tanks Edition.

На лицевой панели расположены два порта с интерфейсом SuperSpeed USB 3.0 и два порта USB 2.0, а также HD-разъёмы для подключения микрофона и наушников.

Встроенная док-станция для HDD 2.5” или 3.5” обеспечивает лёгкую передачу данных и удобную «горячую замену» жёстких дисков.

Два предустановленных вентилятора сверху и спереди и один турбовентилятор сзади оптимизируют циркуляцию воздуха внутри корпуса.

Большое пространство для кабелей обеспечивает их удобную укладку и позволяет расположить их за материнской платой, упрощая процесса сборки и модернизации системы.

Широкие возможности сборки систем класса Hi-End с установкой радиатора для системы водного охлаждения и нескольких видеоадаптеров, а также потенциалом разгона ПК. При этом все компоненты системы будут охлаждены должным образом.

Корпус Urban S71 World of Tanks Edition весит почти 11 кг и имеет габариты 584x213x534мм. Поддерживается установка материнских плат формата E-ATX, ATX или microATX, до четырех двухслотовых видеокарт длиной 344 мм, процессорного кулера высотой до 160 мм, шести накопителей типоразмера 3,5"/2,5" и трех 5,25-дюймовых устройств. В комплекте с корпусом поставляется один 120-мм (1000об/мин) и два 200-мм вентилятора (600-800 об/мин).

Стоимость корпуса в фирменном магазине Thermaltake составляет 5999 российских рублей. Все покупатели Urban S71 World of Tanks Edition получат бонусы от Wargaming.