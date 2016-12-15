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Xigmatek TYR-SD962: процессорный кулер начального уровня

05.12.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания Xigmatek представляет процессорный кулер начального уровня TYR-SD962. Новинка использует башенный дизайн и основание изготовленное по технологии прямого контакта. В кулере применены две 6мм тепловые трубки с непосредственным контактом теплораспределительной крышки процессора. 

 

Комплектный 92мм вентилятор Xigmatek 9225 с гидродинамическим подшипником, может менять частоту вращения лопастей ШИМ регулировкой в пределах от 1200 об/мин до 2800 об/мин. Максимальный уровень шума вертушки – 28дБ.

Габариты кулера составляют 65х85х121 мм (без вентилятора), вес – 310 грамм. Новинка рассчитана на использование с процессорами имеющими тепловой пакет до 100Вт. Заявлена совместимость крепления с LGA1150, FM2+ и AM3+. 

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