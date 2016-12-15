ZALMAN представляет процессорный кулер CNPS9800MAX

Корейская компания ZALMAN анонсирует новый процессорный кулер CNPS9800MAX. Новый кулер способен отвести до 120Вт тепла, что автоматически ограничивает его круг применения процессорами Intel для платформы 1150 и AMD FM2+.

Кулер ZALMAN CNPS9800MAX выполнен по привычному дизайну компании – башенный кулер с одним 120мм вентилятором в центре и радиальным расположением ребер. Вентилятор снабжен синей светодиодной подсветкой, скорость вращения крыльчатки регулируется в пределах от 1000 до 2200 оборотов в минуту. Заявленный уровень шума от 18,5 дБА до 34,3 дБА. В комплекте кулером будет поставляться термопаста ZALMAN ZM-STG2M.

О стоимости ZALMAN CNPS9800MAX и сроках появления в продаже пока информации нет.