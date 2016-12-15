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ZALMAN представляет процессорный кулер CNPS9800MAX

29.11.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Корейская компания ZALMAN анонсирует новый процессорный кулер CNPS9800MAX. Новый кулер способен отвести до 120Вт тепла,  что автоматически ограничивает его круг применения процессорами Intel для платформы 1150 и AMD FM2+. 

Кулер ZALMAN CNPS9800MAX выполнен по привычному дизайну компании – башенный кулер с одним 120мм вентилятором в центре и радиальным расположением ребер. Вентилятор снабжен синей светодиодной подсветкой, скорость вращения крыльчатки регулируется в пределах от 1000 до  2200 оборотов в минуту. Заявленный уровень шума от 18,5 дБА до 34,3 дБА. В комплекте кулером будет поставляться термопаста  ZALMAN ZM-STG2M.

О стоимости ZALMAN CNPS9800MAX и сроках появления в продаже пока информации нет. 

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