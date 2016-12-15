Zotac GeForce GTX 750 Ti Thunderbolt работает на частоте до 1320 МГц

Компания Zotac приготовила исключительно мощный вариант GeForce GTX 750 - модель Zotac GeForce GTX 750 Ti Thunderbolt. Видеокарта функционирует на частотах 1229 (авторазгон до 1320)/6000 МГц. Для того чтобы реализовать частотный потенциал используется 3+1 фазная система питания с 6-контактным силовым разъемом PCI-e.

Чип видеокарты оснащен 640 потоковыми процессорами CUDA, 2 Гб памяти стандарта GDDR5 с 128-битной шиной. Карта оснащена интерфейсами вывода изображения DVI-I, DVI-D, HDMI и DisplayPort, поддерживает разрешения вплоть до 4096 x 2160 точек и одновременную работу с четырьмя дисплеями.

Используется кулер фирменного дизайна, он включает три медные никелированные тепловые трубки, алюминиевых радиатор и два 90-мм вентилятора для обдува. Рекомендованная цена данного устройства в Китае - 1200 юаней примерно ~$194 .